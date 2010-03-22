Adnroid game

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Закрыт4 заявки218 просмотров

Требуется сделать клон

http://itunes.apple.com/us/app/ipark-it-addictinggames/id323253827?mt=8

Для

1) Android

2) iPhone

если вы владеете одной из технологий дайте свою оценку. (указывайте платформу, стоимость, время)

Всем спасибо !!!

Android
15 лет назад
HereForJob
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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