Необходимо разработать парсера RSS Android & IOS для сайта. Стандартный интерфейс c лого Есть версия для Android , которая работала.... и потом перестала (перестали работать ссылки подробнее) Исходники имеются. Нужно ...
Доработать существующее в appstore приложение.
Добрый день! требуется ios девелопер. необходимо доработать существующее в appstore приложение.
Представляет из себя соц сеть аудио заметок + функционал караоке.
требуется добавить возможность воспроизводить видео с youtube. Поиск и воспроизведение выбранного видео. (2-3 экрана)
+ небольшой фикс отправки push уведомлений на устройство.
+ натянуть новый дизайн.
Само приложение можно скачать в app store VoiceUp
в него надо добавить то, что есть в Yokee
поиск видео в youtube и воспроизведение. в том варианте в котором вы можете это реализовать.
функционал записи голоса уже реализован в приложении.
требуется только искать видео (желательно иметь фильтры как в yokee classical, popular. 90-x и т.д.) и воспроизводить.
VoiceUp
https://itunes.apple.com/ru/app/id879108121
Yokee
https://itunes.apple.com/us/app/free-karaoke!-sing-karaoke/id547109049?mt=8
Готов обсудить детали.
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