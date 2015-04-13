Добрый день! требуется ios девелопер. необходимо доработать существующее в appstore приложение.

Представляет из себя соц сеть аудио заметок + функционал караоке.

требуется добавить возможность воспроизводить видео с youtube. Поиск и воспроизведение выбранного видео. (2-3 экрана)

+ небольшой фикс отправки push уведомлений на устройство.

+ натянуть новый дизайн.

Само приложение можно скачать в app store VoiceUp

в него надо добавить то, что есть в Yokee

поиск видео в youtube и воспроизведение. в том варианте в котором вы можете это реализовать.

функционал записи голоса уже реализован в приложении.

требуется только искать видео (желательно иметь фильтры как в yokee classical, popular. 90-x и т.д.) и воспроизводить.

VoiceUp

https://itunes.apple.com/ru/app/id879108121

Yokee

https://itunes.apple.com/us/app/free-karaoke!-sing-karaoke/id547109049?mt=8

Готов обсудить детали.