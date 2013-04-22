Эватор java sdk react native sdk

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок138 просмотров

Требуется человек со знаниями java sdk и react native sdk. Нужно сделать мобильное приложение для кассы Эватор. ТЗ и API скину по запросу.

JavaReact Native
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров