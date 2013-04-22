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Мелкие правки в Android app Vkino
В приложение Вкино https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.salesoft.vkino&hl=ru на билет добавить технологию демонстрации фильма.
Приложение для отображения билета использует запрос к API GET /tickets-by-account и формирует содержимое билетов (приложена картинка с учетом того, что надо добавить).
Сейчас билето отображается без пераметра технологии, которую и нужно добавить после названия Фильма.
Пример ответа:
OK
Тестовый кинотеатр
Тестовый кинотеатр
0441234567
http://vkino.com.ua/cinema/kiev/test
улица Крещатик, 1
вулиця Хрещатик, 1
Киев
Киев
1
1
35
35
2.5
37.5
Paid
109843345549
1098 4334 5549 7
2013-12-31 21:00
2013-01-10 16:45
Мадагаскар 3
Мадагаскар 3
Красный
Червоний
dolby-cinema
n
1005703
ean13
test
575
10461
2586171
1
2
35
35
2.5
37.5
Paid
109159585055
1091 5958 5055 1
2013-12-31 21:00
2013-01-10 16:45
Мадагаскар 3
Мадагаскар 3
Красный
Червоний
dolby-cinema
n
1005703
ean13
test
575
10461
2586172
Далее будут еще несколько мелких задач и, вероятно, покрупнее.
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