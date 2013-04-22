Мелкие правки в Android app Vkino

В приложение Вкино https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.salesoft.vkino&hl=ru на билет добавить технологию демонстрации фильма.

Приложение для отображения билета использует запрос к API GET /tickets-by-account и формирует содержимое билетов (приложена картинка с учетом того, что надо добавить).

Сейчас билето отображается без пераметра технологии, которую и нужно добавить после названия Фильма.

Пример ответа:

OK

Тестовый кинотеатр

Тестовый кинотеатр

0441234567

http://vkino.com.ua/cinema/kiev/test

улица Крещатик, 1

вулиця Хрещатик, 1

Киев

Киев

1

1

35

35

2.5

37.5

Paid

109843345549

1098 4334 5549 7

2013-12-31 21:00

2013-01-10 16:45

Мадагаскар 3

Мадагаскар 3

Красный

Червоний

dolby-cinema

n

1005703

ean13

test

575

10461

2586171

1

2

35

35

2.5

37.5

Paid

109159585055

1091 5958 5055 1

2013-12-31 21:00

2013-01-10 16:45

Мадагаскар 3

Мадагаскар 3

Красный

Червоний

dolby-cinema

n

1005703

ean13

test

575

10461

2586172

Далее будут еще несколько мелких задач и, вероятно, покрупнее.