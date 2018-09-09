Требуется пересобрать и изменить дизайн андроид приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок342 просмотра

Задача: переделать имеющиеся приложение, с добавлением новых функций и удалением некоторых старых (исходников нет). Само приложение управляет по Bluetooth носимое устройство, получает и передаёт данные. Оставляйте оперативнй контакт для связи, скайп, ватсап. Пишите желаемый аванс, работа срочная, возможна личная встреча.

Android
7 лет назад
erot
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров