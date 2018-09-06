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Сделать мобильное приложение ios и android
Структура 30 обучающих уроков. Срок 8 дней на реализацию. Делаем сайт с базой данных, веб приложение подключается к этой-же базе. Исполнитель на сайт есть.
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