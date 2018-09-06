Сделать мобильное приложение ios и android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки162 просмотра

Структура 30 обучающих уроков. Срок 8 дней на реализацию. Делаем сайт с базой данных,  веб приложение подключается к этой-же базе. Исполнитель на сайт есть.  

AndroidiOS
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров