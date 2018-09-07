Мобильное приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки184 просмотра

Необходимо мобильное приложение для iOS и Android по примеру https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sit.sit30&hl=ru с упрощенным функционалом. Без целей, наград и счетчика калорий. Визуализация тоже не нужна.

Предлагайте цены и сроки

AndroidiOS
7 лет назад
guest_15363178169129
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров