Приложение «Грузовое такси»

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Закрыт6 заявок175 просмотров

Нужно создать приложение для андроид и iOS. 

Легкое приложение на примере интуитивных сервисов заказа такси. 

AndroidiOS
7 лет назад
kutyaevmikhail
Руслан 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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