Бот перехватчик заказов

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Закрыт2 заявки165 просмотров

Нужен бот перехватчик "жирных" заказов такси везёт.указывайте также ваш вариант суммы оплаты.спасибо!

7 лет назад
AsyaG1983
Галеева 
41 год
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров