Приложение на Андроид и IOS. Техосмотр онлайн

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки180 просмотров

Приложение для андроид и iOS.

Ничего сложного. 

Приложение будет собирать базу данных от пользователей. 

Фото СТС/ПТС

Фото Водительских прав (с 2-х сторон)

Пробег автомобиля

Название шин

AndroidiOS
7 лет назад
kutyaevmikhail
Руслан 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров