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Написать простое приложение и разместить в google play
Где люди дают фото или картинку и по ней можно найти все доступные магазины ( с рабочей ссылкой на этот товар) где это продается ( Алиэкспресс, джум, лямода, амазон, озон) и т.д. Телеграм для связи magnumasc
Аналог нашел только такой https://itunes.apple.com/us/app/hytched/id1408546826
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