Написать простое приложение и разместить в google play

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка182 просмотра

Где люди дают фото или картинку и по ней можно найти все доступные магазины ( с рабочей ссылкой на этот товар) где это продается ( Алиэкспресс, джум, лямода, амазон, озон) и т.д. Телеграм для связи magnumasc

Аналог нашел только такой https://itunes.apple.com/us/app/hytched/id1408546826

7 лет назад
rinatsadykov
Ринат 
32 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pavels_81
Павел 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$110
14 дней
Escrow
Рекомендую
Рекомендую

Заявки фрилансеров

pavels_81
Павел 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад