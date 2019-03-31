Написать простое приложение и разместить в google play

Где люди дают фото или картинку и по ней можно найти все доступные магазины ( с рабочей ссылкой на этот товар) где это продается ( Алиэкспресс, джум, лямода, амазон, озон) и т.д. Телеграм для связи magnumasc

Аналог нашел только такой https://itunes.apple.com/us/app/hytched/id1408546826