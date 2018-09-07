Контроль курьера

Здравствуйте,

Требуется специалист знакомый с вопросом React Native или предлагайте свои варианты.

Приложение предназначено для обеспечения деятельности курьеров.

Основные функции:

1) Фиксация геокоординат по GPS и A-GPS сети и хранение их до момента передачи их на сервер.

2) Отображение списка маршрутов данного водителя на экране и возможность установки статусов этих

заказов, изменения заказа, отмены заказа.

3) Отображение информации о расписании работы курьера.

Для экономии заряда а/б используем https://www.transistorsoft.com/