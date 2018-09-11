Здравствуйте, Требуется специалист знакомый с вопросом React Native или предлагайте свои варианты. Приложение предназначено для обеспечения деятельности курьеров. Основные функции: 1) Фиксация геокоординат по GPS и A-GPS сети и хранение их до ...
Приложение для iOS/Android с дополнительной реальностью
Доброго дня. Есть необходимость разработать приложение с технологией дополнительной реальности. Есть пример того, что примерно должно получиться на выходе.
Подавая заявку, прошу указывать стек технологий с которым работаете и опыт работы именно с дополнительной реальностью.
-Предпочитаем работу по договору, который будет является гарантией исполнения обязательств обеими сторонами. И преимущество
будет за гражданами РФ.
-Оплата производится в рублях РФ, потому общаясь о деньгах, говорите в нашей валюте, без привязки к у.е.
-Студии и агентства НЕ интересуют.
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