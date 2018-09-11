Приложение для iOS/Android с дополнительной реальностью

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Закрыт2 заявки158 просмотров

Доброго дня. Есть необходимость разработать приложение с технологией дополнительной реальности. Есть пример того, что примерно должно получиться на выходе. 

Подавая заявку, прошу указывать стек технологий с которым работаете и опыт работы именно с дополнительной реальностью. 

-Предпочитаем работу по договору, который будет является гарантией исполнения обязательств обеими сторонами. И преимущество 

будет за гражданами РФ. 

-Оплата производится в рублях РФ, потому общаясь о деньгах, говорите в нашей валюте, без привязки к у.е. 

-Студии и агентства НЕ интересуют.

AndroidiOS
7 лет назад
BROstudio
Олег 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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