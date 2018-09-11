Приложение для iOS/Android с дополнительной реальностью

Доброго дня. Есть необходимость разработать приложение с технологией дополнительной реальности. Есть пример того, что примерно должно получиться на выходе.

Подавая заявку, прошу указывать стек технологий с которым работаете и опыт работы именно с дополнительной реальностью.

-Предпочитаем работу по договору, который будет является гарантией исполнения обязательств обеими сторонами. И преимущество

будет за гражданами РФ.

-Оплата производится в рублях РФ, потому общаясь о деньгах, говорите в нашей валюте, без привязки к у.е.

-Студии и агентства НЕ интересуют.