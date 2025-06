IOS приложение с использованием камеры

Требуется Высококвалифицированный iOS разработчик, для разработки мобильных приложений (Быстро – не игра).

Я ищу того, кто имеет большой опыт в создании iOS приложений, чтобы создать красивое, функциональное приложение по редактированию фотографий лиц. Графика приложения должна быть на высоком уровне.

Описание приложения вышлю после подписания договора о неразглашении.

В случае успешного сотрудничества – далее в разработке еще несколько приложений.

Требования к кандидату:

- Тот, кто может не только программировать, но также может делать UI дизайн,

- рейтинг на фриланс сайтах.

Навыки в: IOS, Objective C, Cocoa, and C Programming.

Опыт работы в Odesk – желателен.

Что нужно чтобы продолжить общение: Пожалуйста , пришлите в ответном письме примеры ваших работ и будьте готовы к общению в скайп.

***Когда вы будете отвечать, начните письмо со слова- “Крокодил”***

Так я буду знать, что вы нашли время прочитать письмо до конца вместо того, чтобы отвечать на все предложения, как делают многие.