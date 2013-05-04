Нужно разработать (адаптировать), middleware систему оператора под телевизоры samsung, philips, lg с Smart TV. Основная задача приложение проигрывание igmp видео. В приоритет исполнители с Украины, а точнее Киев или Львов.
Зубная Фея под iOS
есть приложение под Android. Можно скачать на сайте royal.co.ua
Уже пол года не можем сделать под iOS. Сертификаты Apple купили. Клиенты уже ждут. А перспективы мало. Хотелось бы успеть до выставки в Питере.
Заявки фрилансеров
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