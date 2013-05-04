Зубная Фея под iOS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок288 просмотров

есть приложение под Android. Можно скачать на сайте royal.co.ua

Уже пол года не можем сделать под iOS. Сертификаты Apple купили. Клиенты уже ждут. А перспективы мало. Хотелось бы успеть до выставки в Питере.

AndroidiOS
11 лет назад
crusader_fdx
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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