Сделать и передать снимок с камеры на сервер

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Закрыт6 заявок165 просмотров

1. Работа с фотокамерой: сделать снимок с предпросмотром и отправить с текстом пояснения на сервер.

2. Возможность повернуть фотографию +/- 90°

3. Форма с отправкой включает данные:

- image (сама фотография)

- angle угол поворота фотографии

- message краткий, сопровождающий фото текст (до 200 символов)

- IP адрес (или IP шлюза для WiFi)

- размеры экрана камеры (width, height)

Приложение нужно под все популярные платформы WM, Android, iOS...

AndroidiOS
12 лет назад
HarryHaller
Вадим 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

wtu4ka
37 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$25
2 дня

Заявки фрилансеров

wtu4ka
37 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад

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