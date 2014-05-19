На постоянную удаленную работу в компанию Auslogics требуется разработчик на Objective-C. Детали обсуждаются после рассмотрения резюме и портфолио (содержащего любые примеры Вашего кода на Objective-C, перечень разработанных приложений и т.п.). Требования: - Опыт разработки многопоточных приложений, взаимодействующих с ...
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Требуется кастомизировать карту на основе iOS MapKit. А именно наложить overlay поверх стандартных карт. Создание Annotation не требуется. Карта представляет из себя одно целое изображение (Без тайлов). Минимальная версия iOS 6.0. Пишите. Может быть есть другое решение, обойтись без MapKit.
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