Разработчик мобильных программ

Задачи: • разработка и поддержка корпоративных приложений для Android планшетов (подробности ниже). Требования: • знание Java и Android SDK, • высокий уровень самостоятельности Наличие портфолио выполненных вами ранее работ обязательно Наше предложение: Удаленная работа в российской компании Официальное трудоустройство и соц ...
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