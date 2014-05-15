Дипломная работа

нуждаюсь в написании срочной дипломной работы( 10дней) .Тема: "Коммуникационный процессор" в исходных данных есть вопросы: -Коммуникационные процессоры Моторола; -Поддерживаемый уровень управления ОС(написатьПО по ОС OS-9 на LINUKS)

Пояснения:

1) Файл "Исходные данные" описывает 2, 3 и 4 исходные данные.

2) По поводу 4 вопроса:

-Необходимо построить свою структурную схему на базе процессора МС68681(Motorola), взяв за основу два процессора MPC8360ЕЕС и MPC850EC(FreeScale). На базе структурной построить принципиальную схему с подключением памяти и других элементов на базе ARM + использовать схему, которая находится в файле "процессор 25хх".

Информация по этим процессорам содержится в файлах "MC68681, MPC850EC, MPC8360EEC".

-МС68681( стр.4 или стр.35)

-MPC8360ЕЕС (стр.2)

-MPC850EC (стр.3)

-Процессор Cisco 25хх (стр.5 рис.1)

3) Задание к 5 вопросу:

-Написать программное обеспечение по ОС OS-9

1.Описать установку OS-9(на Linuks)

2.Отображение функций OS-9 (управление задачами, распределения памяти, межзадачного обмена информацией и синхронизации задач, а также дополнительные сервисные функции, позволяющие прикладным задачам полностью воспользоваться всеми возможностями управления источником питания).

Если Вам понадобиться, у меня есть ещё пару схем, построенных на ARM:

-Структурная схема коммуникационного процессора ARM7TDMI

-Структурная схема процессорного ядра

-Функциональная схема процессора

-Структурная схема микроконтроллера AT91SAM7S32