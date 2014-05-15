Создание приложения

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок197 просмотров
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Требуется программист для создания простейшего приложения (на iOC и Android) с таймером и музыкой по сбору статистики использования этого приложения

Требования:

Выполнение поставленных задач в согласованные сроки

Навыки дизайнера приветствуются.

Оплата обсуждается.

10 лет назад
spbkomarova
54 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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