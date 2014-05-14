Проект на Android

Задачи: • разработка и поддержка корпоративных приложений для Android планшетов (подробности ниже). Требования: • знание Java и Android SDK, • высокий уровень самостоятельности Наличие портфолио выполненных вами ранее работ обязательно Наше предложение: Удаленная работа в российской компании Официальное трудоустройство и соц ...
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Добрый день, нужно приложение для андройд, в крадце это будет каталог товаров с 2 интерфейсами, бюджет не более 20к (700$) подгрузка из БД mysql дизайн с нас
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