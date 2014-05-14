Андроид и IOS приложение

Здравствуйте дорогие фрилансеры! Мы хотим сделать приложения для нашего проекта.

Мы занимаемся строительством

ТЗ:

Админ панель для ввода данных клиента

Фотогалерея

Личный кабинет клиента...где будет находиться статистика...когда закончиться строительство...сколько клиенту осталось оплатить

Страница наблюдение за проектом (подключим веб камеру на поток..и будем транслировать онлайн)

Я хочу так сделать, чтобы это было как приложение на андроид или ios. Но при открывании приложения открывалась веб-сайт с этими же функциями.

Сколько это будет стоить?