Андроид и IOS приложение

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок126 просмотров
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Здравствуйте дорогие фрилансеры! Мы хотим сделать приложения для нашего проекта.

Мы занимаемся строительством

ТЗ:

Админ панель для ввода данных клиента

Фотогалерея

Личный кабинет клиента...где будет находиться статистика...когда закончиться строительство...сколько клиенту осталось оплатить

Страница наблюдение за проектом (подключим веб камеру на поток..и будем транслировать онлайн)

Я хочу так сделать, чтобы это было как приложение на андроид или ios. Но при открывании приложения открывалась веб-сайт с этими же функциями.

Сколько это будет стоить?

iOS
10 лет назад
ekhapez
30 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад