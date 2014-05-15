Приложение для регионального сайта

Ищем человека для разработки приложения (Android, Windows, iOS) для новостного регионального сайта.

Приложение простое, должно содержать логотип сайта, и транслировать последние новости сайта (при нажатии на новость, приложение должно "выбрасывать" на данную новость, расположенную на сайте).

Дополнительные возможности будут обговариваться с исполнителем.

От Вас интересует цена для Android, Windows, iOS по отдельности и все вместе.

Сроки не установлены.