IOS программист

Задачи: • разработка и поддержка корпоративных приложений для Android планшетов (подробности ниже). Требования: • знание Java и Android SDK, • высокий уровень самостоятельности Наличие портфолио выполненных вами ранее работ обязательно Наше предложение: Удаленная работа в российской компании Официальное трудоустройство и соц ...
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На постоянную удаленную работу в компанию Auslogics требуется разработчик на Objective-C.
Детали обсуждаются после рассмотрения резюме и портфолио (содержащего любые примеры Вашего кода на Objective-C, перечень разработанных приложений и т.п.).
Требования:
- Опыт разработки многопоточных приложений, взаимодействующих с веб-сервисами под iOS
- Знание Objective-C, Cocoa/Xcode
- Наличие портфолио успешно реализованных проектов
- Знание технического английского языка
Обязанности:
- Разработка приложения под iOS
Условия:
- Удаленная работа по трудовому договору
- Высокая своевременная заработная плата и премирование по результатам
- Полная занятость и перспективы профессионального роста
- Получение опыта на международном рынке
- Дружная и профессиональная команда
О компании:
Auslogics Software Pty Ltd специализируется в области решений по защите информации и оптимизации работы компьютеров под управлением Microsoft Windows. Компания обладает статусами Intel Software Premier Elite Partner и Microsoft Gold Partner за вклад в создание высокоэффективного и качественного программного обеспечения.
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