IOS программист

$2500
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки246 просмотров
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На постоянную удаленную работу в компанию Auslogics требуется разработчик на Objective-C.

Детали обсуждаются после рассмотрения резюме и портфолио (содержащего любые примеры Вашего кода на Objective-C, перечень разработанных приложений и т.п.).

Требования:

- Опыт разработки многопоточных приложений, взаимодействующих с веб-сервисами под iOS

- Знание Objective-C, Cocoa/Xcode

- Наличие портфолио успешно реализованных проектов

- Знание технического английского языка

Обязанности:

- Разработка приложения под iOS

Условия:

- Удаленная работа по трудовому договору

- Высокая своевременная заработная плата и премирование по результатам

- Полная занятость и перспективы профессионального роста

- Получение опыта на международном рынке

- Дружная и профессиональная команда

О компании:

Auslogics Software Pty Ltd специализируется в области решений по защите информации и оптимизации работы компьютеров под управлением Microsoft Windows. Компания обладает статусами Intel Software Premier Elite Partner и Microsoft Gold Partner за вклад в создание высокоэффективного и качественного программного обеспечения.

iOS
9 лет назад
auslogicssoftwar
Марина 
37 летАвстралия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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