Требуется создать приложение для Android и Iphone, с помощью которого клиент мог в любой точке страны и СНГ определить ближайший к нему магазин «Детали машин ГАЗ». Приложение должно определять не только ближайший магазин, но и прокладывать маршрут к нему, с учетом режима работы магазина.

Вся сеть на сайте http://dm.gaz.ru/ru/set/map/

Просьба подсказать примерную стоимость разработки данных приложений.

Для андроид: от xx до yy

Для ойфончика: от xxx и до ууу