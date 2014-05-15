Приложение для android и iphone

Есть сайты:

http://www.istom.ru/

http://ilab-clinic.ru/

Подскажите ориентировочную стоимость приложений для андроид и айфон. Хотя бы примерную вилку "от и до" для озвучки заказчику.

услуги стоматологии и клиники будут в одном приложении.

Фунционал:

Каталог услуг, раздел новостей/акций клиник

Запись на прием, обратная связь пациента с клиникой. (отправка сообщения на мыло)

Загрузка новостей и акций происходит автоматически с сайтов.

В будущем возможность доработок интересных фишек, типа Женский календарь и т.п.

Заранее спасибо!