Приложение для android и iphone

Задачи: • разработка и поддержка корпоративных приложений для Android планшетов (подробности ниже). Требования: • знание Java и Android SDK, • высокий уровень самостоятельности Наличие портфолио выполненных вами ранее работ обязательно Наше предложение: Удаленная работа в российской компании Официальное трудоустройство и соц ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайты:
Подскажите ориентировочную стоимость приложений для андроид и айфон. Хотя бы примерную вилку "от и до" для озвучки заказчику.
услуги стоматологии и клиники будут в одном приложении.
Фунционал:
Каталог услуг, раздел новостей/акций клиник
Запись на прием, обратная связь пациента с клиникой. (отправка сообщения на мыло)
Загрузка новостей и акций происходит автоматически с сайтов.
В будущем возможность доработок интересных фишек, типа Женский календарь и т.п.
Заранее спасибо!
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