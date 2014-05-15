Приложение для android и iphone

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайты:

http://www.istom.ru/

http://ilab-clinic.ru/

Подскажите ориентировочную стоимость приложений для андроид и айфон. Хотя бы примерную вилку "от и до" для озвучки заказчику.

услуги стоматологии и клиники будут в одном приложении.

Фунционал:

Каталог услуг, раздел новостей/акций клиник

Запись на прием, обратная связь пациента с клиникой. (отправка сообщения на мыло)

Загрузка новостей и акций происходит автоматически с сайтов.

В будущем возможность доработок интересных фишек, типа Женский календарь и т.п.

Заранее спасибо!

AndroidПриложение для Android
10 лет назад
kavboy
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Android-программист удаленная работа

    $1000

    Задачи: • разработка и поддержка корпоративных приложений для Android планшетов (подробности ниже). Требования: • знание Java и Android SDK, • высокий уровень самостоятельности Наличие портфолио выполненных вами ранее работ обязательно Наше предложение: Удаленная работа в российской компании Официальное трудоустройство и соц ...

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • IOS программист

    $2500

    На постоянную удаленную работу в компанию Auslogics требуется разработчик на Objective-C. Детали обсуждаются после рассмотрения резюме и портфолио (содержащего любые примеры Вашего кода на Objective-C, перечень разработанных приложений и т.п.). Требования: - Опыт разработки многопоточных приложений, взаимодействующих с ...

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дипломная работа

    нуждаюсь в написании срочной дипломной работы( 10дней) .Тема: "Коммуникационный процессор" в исходных данных есть вопросы: -Коммуникационные процессоры Моторола; -Поддерживаемый уровень управления ОС(написатьПО по ОС OS-9 на LINUKS) Пояснения: 1) Файл "Исходные данные" описывает 2, 3 и 4 ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание приложения

    Требуется программист для создания простейшего приложения (на iOC и Android) с таймером и музыкой по сбору статистики использования этого приложения Требования: Выполнение поставленных задач в согласованные сроки Навыки дизайнера приветствуются. Оплата обсуждается.

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Приложение для регионального сайта

    Ищем человека для разработки приложения (Android, Windows, iOS) для новостного регионального сайта. Приложение простое, должно содержать логотип сайта, и транслировать последние новости сайта (при нажатии на новость, приложение должно "выбрасывать" на данную новость, расположенную на сайте). Дополнительные ...

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проект на Android

    Добрый день, нужно приложение для андройд, в крадце это будет каталог товаров с 2 интерфейсами, бюджет не более 20к (700$) подгрузка из БД mysql дизайн с нас

    Android
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Андроид и IOS приложение

    Здравствуйте дорогие фрилансеры! Мы хотим сделать приложения для нашего проекта. Мы занимаемся строительством ТЗ: Админ панель для ввода данных клиента Фотогалерея Личный кабинет клиента...где будет находиться статистика...когда закончиться строительство...сколько клиенту осталось оплатить Страница наблюдение за проектом (подключим веб камеру на ...

    iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • File viewer для ipad c функцией переводчика

    File viewer для ipad c функцией переводчика Браузер файлов поддерживаемых по умолчанию ios форматом со встроенным браузером. Long tap по слову в документе или веб странице вызивает вьюху с переводом слова. Словари подтягиваются с базы http://sourceforge.net/projects/xdxf/?source=directory ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо доработать приложение для андроид.

    $100

    Необходимо доработать приложение для андроид. Суть его в следующем: оно соединяется с базой данных сайта (на вродпресс) и выводит данные из этой базы данных. Приложение - прохождение игр на андроид. Оно почти завершено - осталось ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    10 лет назад