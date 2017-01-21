Нужен Фрилансер

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка151 просмотр

Разработка софта для отправок viber сообщений, с последующей интеграцией его по API, XML, SMPP. Нужно создать софт вайбера, чтобы он "мог" отправлять сообщения автоматически, через интеграцию. Подробнее при личной переписке/звонке.

8 лет назад
guest_14851662913893
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров