Скайп-консультация по Android Studio

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен3 заявки221 просмотр

Требуется помощь в старте на Android Studio. Студия и Java SDK уже установлены. Требуется совместно:

а) Запустить и настроить.

б) Сделать тестовое приложение (например, кнопка-клик-таймер обратного отсчета 10 сек-надпись Hello World!)

в) Протестировать в эмуляторе.

г) Закачать и установить на смартфон по USB (смартфон Android v 4.2.2).

Есть навыки программирования. Ориентировочная длительность 1ч. Консультацию желательно провести на выходных (сегодня-завтра). Скайп или тимвьюер или другая программа-не имеет значения. В заявке укажите свою квалификацию по Android, пустые заявки не рассматриваю.

AndroidJava
8 лет назад
HeatPowerEng
Ретманд 
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

maetimo
Арсен 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Хорошая консультация. Дал доступные объяснения грамотным языком.

Заявки фрилансеров

maetimo
Арсен 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад