я хочу создать приложение для андроид и ios в котором пользователь будет 1-вводить свое местоположение 2-отвечать на несколько вводных вопросов 3-брать фотографии определенного обьекта или скачивать из галлереи в телефоне, и отправлять ...
Скайп-консультация по Android Studio
Требуется помощь в старте на Android Studio. Студия и Java SDK уже установлены. Требуется совместно:
а) Запустить и настроить.
б) Сделать тестовое приложение (например, кнопка-клик-таймер обратного отсчета 10 сек-надпись Hello World!)
в) Протестировать в эмуляторе.
г) Закачать и установить на смартфон по USB (смартфон Android v 4.2.2).
Есть навыки программирования. Ориентировочная длительность 1ч. Консультацию желательно провести на выходных (сегодня-завтра). Скайп или тимвьюер или другая программа-не имеет значения. В заявке укажите свою квалификацию по Android, пустые заявки не рассматриваю.
Выбранный исполнитель
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