Нужно сделать сервис Push уведомлений для сайта как для мобильных устройств под управлением Android и IOS, а так же для WIndows
Чекер на наличие viber аккаунта
Необходимо написать программу, которая будет проверять номер телефона на наличие viber аккаунта. Экспорт/импорт в txt, exel.
Чекер должен работать быстро и без лагов. Максимальная скорость проверки. Выдерживать большую нагрузку.
Как дополнение возможно установка задержки и использования прокси
Спасибо
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