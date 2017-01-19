Чекер на наличие viber аккаунта

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Закрыт1 заявка162 просмотра

Необходимо написать программу, которая будет проверять номер телефона на наличие viber аккаунта. Экспорт/импорт в txt, exel. 

Чекер должен работать быстро и без лагов. Максимальная скорость проверки. Выдерживать большую нагрузку.

Как дополнение возможно установка задержки и использования прокси 

Спасибо

8 лет назад
Black_Makar
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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