Разработка Push уведомлений для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки150 просмотров

Нужно сделать сервис Push уведомлений для сайта как для мобильных устройств под управлением Android и IOS, а так же для WIndows

AndroidiOS
8 лет назад
smort
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров