Приложение на андроид и ios для получения оценки определенного сервиса

Я хочу создать приложение для андроид и ios в котором пользователь будет

1-вводить свое местоположение

2-отвечать на несколько вводных вопросов

3-брать фотографии определенного обьекта или скачивать из галлереи в телефоне, и отправлять запрос к другой категории пользователей(исполнители заказа) с целью получения оценки определенной работы. при этом отправлятся запрос будет только к тем исполнителям которые находятся в определенном радиусе от пользователя( очень важно).

3-в свою очередь исполнители заказа, получив запрос будут вводить цену на заказ и отправлять это обратно к пользователю сделавшему запрос. пользователь может принять или отклонить предложение.

4-если он принял его, информация о нем отправляется к исполнителю, а информация об исполнителе открывается для пользователя.

при этом должна создатся центральная база информации где все эти запросы будут отслеживатся, сохранятся и сортироватся. я готов дать больше информации если это то что вы можете сделать. пожалуйста не соглашайтесь если это звучит тяжело для вас, потомучто это еще не все, будут дополнительные функции. если вы считаете что это для вас, пришлите примеры своей работы. готов платить хорошие деньги за хорошую работу. спасибо