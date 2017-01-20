Требуется опытный разработчик под Android Необходим опытный разработчик под Android OS. Опыт работы: от 2-х лет. Требования: Опыт работы с серьёзными проектами. Компетентность. ...
Переделать android приложение
Существует готовое андроид приложение в гугл плей. Есть от него исходник (приложение? было написано в eclipse). Приложение очень простое - На экран выводится htm файл со стихами и рекламный баннер admob.
Нужно:
Убрать рекламный баннер и заменить его на межстраничное рекламное объявление от admob?, которое будет показываться через 60 сек после запуска приложения.
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