Переделать android приложение

Существует готовое андроид приложение в гугл плей. Есть от него исходник (приложение? было написано в eclipse). Приложение очень простое - На экран выводится htm файл со стихами и рекламный баннер admob.

Нужно:

Убрать рекламный баннер и заменить его на межстраничное рекламное объявление от admob?, которое будет показываться через 60 сек после запуска приложения.