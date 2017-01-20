Переделать android приложение

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Закрыт9 заявок249 просмотров

Существует готовое андроид приложение в гугл плей. Есть от него исходник (приложение? было написано в eclipse). Приложение очень простое - На экран выводится htm файл со стихами и рекламный баннер admob.

Нужно:

Убрать рекламный баннер и заменить его на межстраничное рекламное объявление от admob?, которое будет показываться через 60 сек после запуска приложения.

Android
8 лет назад
Kirill337
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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