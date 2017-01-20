Приложение для iPhone и iPad

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Закрыт1 заявка237 просмотров

Мобильное приложение с детской игрой пазл! Максимально красочное и простое! Для разной возрастной категории детей внутри приложения! Введение его!  Цена на работу 10000

8 лет назад
guest_14851020586634
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров