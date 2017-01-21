Я хочу создать приложение для андроид и ios в котором пользователь будет 1-вводить свое местоположение 2-отвечать на несколько вводных вопросов 3-брать фотографии определенного обьекта или скачивать из галлереи в телефоне, и отправлять ...
Word файл для IOS
В настоящее время документ Word, отправляемый в теле письма, теряет форматирование и гиперссылки для перехода по разным разделам внутри документа при просмотре на Iphone 5.
Нужно сделать возможность перевода документа Word, содержащего гиперссылки на переходы внутри документа, в формат, читаемый на мобильных устройствах (желательно на всех, и Android и IOS чтобы сохранялись работающие гиперссылки (внутри документа).
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