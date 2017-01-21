Word файл для IOS

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В настоящее время документ Word, отправляемый в теле письма, теряет форматирование и гиперссылки для перехода по разным разделам внутри документа при просмотре на Iphone 5. 

Нужно сделать возможность перевода документа Word, содержащего гиперссылки на переходы внутри документа, в формат, читаемый на мобильных устройствах (желательно на всех, и Android и IOS чтобы сохранялись работающие гиперссылки (внутри документа).

AndroidiOS
8 лет назад
guest_14851632456694
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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