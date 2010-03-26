Нужно java приложение для телефона

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок211 просмотров

Нужен программист для написания программы для телефона все подробности при личном общении. Стоимость разработки не знаю предложения от вас. Сделка проводится через СБР.

Java
15 лет назад
setevoyangel
Алекс 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Подписать приложение под Windows Mobile

    $150

    Есть простое приложение - меняет ключ реестра, исходники прилагаются. Не вступает в противоречие с требованиями Microsoft к подписываемым приложениям. Необходимо подписать его под Windows Mobile 6.0 и старше. Надо сделать до 5 апреля.

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Полупрозрачные кнопки для Windows Mobile

    Программа на C# (Microsoft Visual Studio 2008). Нужно сделать полупрозрачные кнопки с загругленными углами на фоне изображения карты, по аналогии с http://maps.mail.ru/mobile_map.html. И объяснить как все это работает.

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Adnroid game

    Требуется сделать клон http://itunes.apple.com/us/app/ipark-it-addictinggames/id323253827?mt=8 Для 1) Android 2) iPhone если вы владеете одной из технологий дайте свою оценку. (указывайте платформу, стоимость, время) ...

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль на NetCF 3.5 для WM6.1

    Требуется написать программу на NetCF 3.5 для WM6.1 Что делает программа. Она подключается к любому сайту с ипользованием SSL (получает и отправляет сертификат) получает некоторые данные. Программа должна ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Приложение под Android

    Требуется разработать приложение под Android. Программа должна уметь редактировать музыкальные файлы - вырезать части файлов, сохранять их и назначать в качестве рингтонов (Ringtone Maker).

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка программы для КПК под WM 5, 6

    Программа представляет собой справочник DEF-кодов телефонов. При вводе кода оператора и первых трех цифр номера, показывает информацию. Надо написать данную программу. Также условие возможность подключения к телефонной книге и вывод той же самой информации ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенос приложения с Palm OS на iPhone / iTouch

    $600

    Имеется готовая программа для персонального финансового учета написанаая для Palm OS. В программе также присутствует кредитный калькулятор, возможность экспорта/импорта БД в CSV формате. Нужно сделать версию этой программы для iPhone/iTouch. Функционал ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Функция для приложения для iPhone на Objective-C

    $50

    Данное приложение должно работать по следующему алгоритму: Отрисовка не на главном экране, а на дополнительном На графике рисуются две одинаковые синусоиды разным цветом Сдвиг по фазе задается в текстовом поле от 0 ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программа для смартфонов - Редактор SMS сообщений

    Ищу специалиста в области разработки ПО для мобильных устройств - смартфонов и кпк под управлением symbian, windows mobile и пр. Примерно что нужно: Простое приложение в котором можно просматривать и ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад