Требуется сделать клон http://itunes.apple.com/us/app/ipark-it-addictinggames/id323253827?mt=8 Для 1) Android 2) iPhone если вы владеете одной из технологий дайте свою оценку. (указывайте платформу, стоимость, время) ...
Полупрозрачные кнопки для Windows Mobile
Программа на C# (Microsoft Visual Studio 2008). Нужно сделать полупрозрачные кнопки с загругленными углами на фоне изображения карты, по аналогии с http://maps.mail.ru/mobile_map.html. И объяснить как все это работает.
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