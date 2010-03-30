Полупрозрачные кнопки для Windows Mobile

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен2 заявки163 просмотра

Программа на C# (Microsoft Visual Studio 2008). Нужно сделать полупрозрачные кнопки с загругленными углами на фоне изображения карты, по аналогии с http://maps.mail.ru/mobile_map.html. И объяснить как все это работает.

15 лет назад
Volk2k
21 год в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kvazis
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Проект был выполнен даже раньше срока. Возникли некоторые проблемы со средой, которые были оперативно устранены. По проекты были даны подробные инструкции и комментарии. Могу рекомендовать.
Сотрудничество прошло в лучших традициях! Никаких претензий нет! рекомендую=)

Заявки фрилансеров

kvazis
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Adnroid game

    Требуется сделать клон http://itunes.apple.com/us/app/ipark-it-addictinggames/id323253827?mt=8 Для 1) Android 2) iPhone если вы владеете одной из технологий дайте свою оценку. (указывайте платформу, стоимость, время) ...

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль на NetCF 3.5 для WM6.1

    Требуется написать программу на NetCF 3.5 для WM6.1 Что делает программа. Она подключается к любому сайту с ипользованием SSL (получает и отправляет сертификат) получает некоторые данные. Программа должна ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Приложение под Android

    Требуется разработать приложение под Android. Программа должна уметь редактировать музыкальные файлы - вырезать части файлов, сохранять их и назначать в качестве рингтонов (Ringtone Maker).

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка программы для КПК под WM 5, 6

    Программа представляет собой справочник DEF-кодов телефонов. При вводе кода оператора и первых трех цифр номера, показывает информацию. Надо написать данную программу. Также условие возможность подключения к телефонной книге и вывод той же самой информации ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенос приложения с Palm OS на iPhone / iTouch

    $600

    Имеется готовая программа для персонального финансового учета написанаая для Palm OS. В программе также присутствует кредитный калькулятор, возможность экспорта/импорта БД в CSV формате. Нужно сделать версию этой программы для iPhone/iTouch. Функционал ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Функция для приложения для iPhone на Objective-C

    $50

    Данное приложение должно работать по следующему алгоритму: Отрисовка не на главном экране, а на дополнительном На графике рисуются две одинаковые синусоиды разным цветом Сдвиг по фазе задается в текстовом поле от 0 ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программа для смартфонов - Редактор SMS сообщений

    Ищу специалиста в области разработки ПО для мобильных устройств - смартфонов и кпк под управлением symbian, windows mobile и пр. Примерно что нужно: Простое приложение в котором можно просматривать и ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программа на Simbian

    Нужно написать программу, которая будет делать дозвон на номер и скидывать. И опять делать дозвон и скидывать. И так указанное кол-во раз или пока не остановишь.

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад