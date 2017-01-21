Обновление дизайна приложения

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Закрыт5 заявок155 просмотров

Для корректно работающего приложения необходимо обновить дизайн. Приложение на Android и  iOS

AndroidiOS
8 лет назад
guest_14852865160016
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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