Разработка софта для отправок viber сообщений, с последующей интеграцией его по API, XML, SMPP. Нужно создать софт вайбера, чтобы он "мог" отправлять сообщения автоматически, через интеграцию. Подробнее при личной переписке/звонке.
Разработчик под iOS (Objective-C) с переездом в г. Сочи
Стартапу требуется позитивный молодой чел-программист с опытом для работы над мобильным приложением по типу социальной сети.
Зарплата начальная от 25 т.р. Будет расти если сработаемся. Поможем с жильём и другими вопросам проживания в Сочи.
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