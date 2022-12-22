Отображение видеоотзывов на сторонних сайтах

Здравствуйте. Нужно сделать точную копию приложения 1 в 1, за исключением, что дизайн будет отличаться. Все элементы для дизайна предоставлю. Вот само приложение, которое нужно повторить: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medirevcode.app Я не знаю, сколько это может стоить, поэтому огромная просьба, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать приложение, которое будет доступно в виде отдельного крипта.
Приложение должно загружать данные о видеоотзывах и отображать их в виде карусели, рисуя верстку динамически.
Каждая карточка отзыва состоит из описания и видео файла с изображением для превью.
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