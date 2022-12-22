Отображение видеоотзывов на сторонних сайтах

$180
Мобильные приложенияЗавершен1 заявка77 просмотров
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Нужно разработать приложение, которое будет доступно в виде отдельного крипта.

Приложение должно загружать данные о видеоотзывах и отображать их в виде карусели, рисуя верстку динамически.

Каждая карточка отзыва состоит из описания и видео файла с изображением для превью.

2 года назад
lerusul
Андрей 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
bobmarinerbob
Илья 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$180
28 дней
RUB
Отзыв недоступен.
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