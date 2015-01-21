Переделать приложение (на IOS) для фитнес клуба (редизайн)

Все исходники есть, весь функционал есть, просто оформление надо переделать как на скриншоте. И кое что кое где убрать. Вообщем мелкие переделки.

Цена договорная / Также есть возможность бонусов от фитнес клуба.

P.s. мне не нужно предлагать услуги ваших "компаний" что вы сделает продающее приложение, у вас команда специалистов итд, вы мне сделаете уникальный план итд. Просто не дорого немного изменить.