Android приложение, фотоэффекты

Требования к исполнителю: 1. Опыт коммерческой разработки приложений под Android от 1 года 2. Умение работать c git 3. Опыт работы со следующими технологиями: support v4,v7 21.+ ormlite acra Universal image loader gson junit robolectric 3. Умение решать нестандартные задачи 4. Возможность уделять нашим проектам 20-40 часов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Краткое пояснение по работе программы:
В программе есть несколько фотографий портретов с вырезанными лицами,
пользователь со своего устройства подставляет свои фотографии в эти шаблоны так чтобы лица совпали с вырезками, потом он может сохранить это на своё устройство.
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