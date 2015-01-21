Android приложение, фотоэффекты

Краткое пояснение по работе программы:

В программе есть несколько фотографий портретов с вырезанными лицами,

пользователь со своего устройства подставляет свои фотографии в эти шаблоны так чтобы лица совпали с вырезками, потом он может сохранить это на своё устройство.