Почтовый клиент (приложение)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок406 просмотров

Доброе время суток.

Нужно создать почтовый клиент для мобильного (может они есть в сети, не искал) нужны малые изменения.

Попробую объяснить, чтоб это приложение работало со многими телефонами, кпк, смартами,

чтоб со многими операцинками работало (Pocket Windows Mobile) а лучше чтоб на мобильном, как я понимаю

это java или .jad .jar

Суть простая, надо чтоб почтовик только проверял новую почту

сразу с нескольких учетных записей (ящики с яндекса)

отправки не надо вообще + при проверке, чтоб не удалял письма с сервера

(чтоб этой функции не было вообще)

И чтоб учетных записей можно было создавать к примеру около пяти.

Прошу Вас, если не сложно пишите цену (за дорого не надо) (срок по идеи не важен)

PS Примерно вот такое приложение, но только чтоб была проверка почты и все.

http://www.parimatch.com/mobile.html

Всякие вкладки и всякую фичю не надо, так как это приложение будет доваться

своим партнером (друзьям) чтоб они всегда и вовремя могли проверить новые письма

То есть для оперативности.

Java
17 лет назад
kovigor
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Vampir_4ik
Владимир 
34 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$30
5 дней

Заявки фрилансеров

Vampir_4ik
Владимир 
34 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

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