Ищется разработчик под Iphone ... работа большая - оплата сдельная ... либо процент в проекте .. icq 89212800
Почтовый клиент (приложение)
Доброе время суток.
Нужно создать почтовый клиент для мобильного (может они есть в сети, не искал) нужны малые изменения.
Попробую объяснить, чтоб это приложение работало со многими телефонами, кпк, смартами,
чтоб со многими операцинками работало (Pocket Windows Mobile) а лучше чтоб на мобильном, как я понимаю
это java или .jad .jar
Суть простая, надо чтоб почтовик только проверял новую почту
сразу с нескольких учетных записей (ящики с яндекса)
отправки не надо вообще + при проверке, чтоб не удалял письма с сервера
(чтоб этой функции не было вообще)
И чтоб учетных записей можно было создавать к примеру около пяти.
Прошу Вас, если не сложно пишите цену (за дорого не надо) (срок по идеи не важен)
PS Примерно вот такое приложение, но только чтоб была проверка почты и все.
http://www.parimatch.com/mobile.html
Всякие вкладки и всякую фичю не надо, так как это приложение будет доваться
своим партнером (друзьям) чтоб они всегда и вовремя могли проверить новые письма
То есть для оперативности.
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