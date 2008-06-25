Почтовый клиент (приложение)

Доброе время суток.

Нужно создать почтовый клиент для мобильного (может они есть в сети, не искал) нужны малые изменения.

Попробую объяснить, чтоб это приложение работало со многими телефонами, кпк, смартами,

чтоб со многими операцинками работало (Pocket Windows Mobile) а лучше чтоб на мобильном, как я понимаю

это java или .jad .jar

Суть простая, надо чтоб почтовик только проверял новую почту

сразу с нескольких учетных записей (ящики с яндекса)

отправки не надо вообще + при проверке, чтоб не удалял письма с сервера

(чтоб этой функции не было вообще)

И чтоб учетных записей можно было создавать к примеру около пяти.

Прошу Вас, если не сложно пишите цену (за дорого не надо) (срок по идеи не важен)

PS Примерно вот такое приложение, но только чтоб была проверка почты и все.

http://www.parimatch.com/mobile.html

Всякие вкладки и всякую фичю не надо, так как это приложение будет доваться

своим партнером (друзьям) чтоб они всегда и вовремя могли проверить новые письма

То есть для оперативности.