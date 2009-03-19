SMS: отправка и получение

Техническая часть:

1. Компьютер под управлением Windows XP

2. Мобильный телефон + USB шнур для подключения к компьютеру.

Требования к программе:

1. Все должно быть выполнено одной формой. Ложим на форму PageFrame и все остальные компоненты уже разбрасываем по закладкам. При запуске программа показывает панель с настройками:

1.1 Список подключенных телефонов (для работы выбирается один телефон)

1.2 Список портов, через которые осуществляется обмен данными.

1.3 Скорость соединения.

*** Вообще-то в этой части Вы можете делать как необходимо для нормальной работы, т.е. как считаете нужным.

1.4 Путь для сохранения входящих смс.

1.5 Папка, которую программа будет сканировать на наличие файлов.

1.6 Папка, в которую будут перемещаться обработанные входящие файлы.

1.7 Папка, в которую будут перемещаться обработанные исходящие файлы.

1.8 Чекбокс "Начинать сканировать при запуске" - включение которого будет приводить к началу сканирования сразу после запуска программы (чтобы можно было запихнуть ярлык в автозапуск и программа начинала работать сразу после загрузки системы автоматически)

1.9 Spinner для возможности задания временной паузы между рабочими циклами (в секундах).

2. Естественно должно быть окно для отображения деятельности программы.

2.1 Должна быть предусмотрена возможность включить/выключить отображение лога в окне программы а также вообще ведения лога.

3. В первой (или в отдельной, как удобнее) закладке нужно показать данные о подключении к оператору:

Мобильное устройство такое-то, номер сим-карты такой-то, на счету столько-то, память заполнена так-то....

Вобщем здесь будем уточнять по ходу выполнения что можно показать а что не представляется доступным.

4. Все настройки программа сохраняет в INI-файл по секциям-закладкам и с понятными именами параметров.

Теперь по функционалу:

Запуск непосредственно алгоритма должен происходить при нажатии соответствующей кнопки "Запуск", после чего кнопка меняет надпись на "стоп" и картинку на другую. При нажатии на "Стоп" программа останавливает работу и ждет дальнейших действий.

Что мы делаем после нажатия "Запуск":

1. Устанавливаем соединение с телефоном и проверяем память на наличие входящих смс.

2. Каждое смс сохраняется как *.txt файл в папку [1.4].

3. После преобразования смс в файл исходное смс из памяти телефона должно удаляться, а в папке [1.6] создаваться копия полученного файла.

4. Сканируем папку [1.5] на предмет наличия в ней текстовых файлов. Если таковые есть, то открываем каждый из них (насчет имен еще не определено, возможно они будут создаваться по каким-то правилам, а возможно и просто идти по счетчику - 000001.txt, 000002.txt, 000003.txt и т.д.) и определяем содержимое:

1-я строка будет тип сообщения, здесь возможны два варианта: SMS либо USSD

2-я строка будет представлять из себя номер, на который должен быть отправлен текст SMS либо USSD запрос.

3-я строка и все последующие это и есть текст, который необходимо отправить. (скорее всего только 3 строки и будет)

Используя полученные данные совершаем отправку SMS либо USSD и перемещаем файл в папку [1.7]

5. Делаем паузу [1.9] и затем все повторяется.

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Вот вкратце что нужно. Еще стоит отметить что возможность сделать программу

универсальной, т.е. чтобы отправку смс можно было осуществлять на несколько операторов

( оператор указывается в настройках :) ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.

Также, коллеги, хочу заметить, что исходный код скорее всего необходимо будет предоставить, поэтому в предложениях желательно указывать язык исполнения.

Проект будет еще развиваться, так что просьба писать тем, кто настроен на продолжительное сотрудничество.