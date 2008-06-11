Техническая часть: 1. Компьютер под управлением Windows XP 2. Мобильный телефон + USB шнур для подключения к компьютеру. Требования к программе: 1. Все должно быть выполнено одной формой. Ложим ...
Разработкa под Iphone
Ищется разработчик под Iphone ...
работа большая - оплата сдельная ... либо процент в проекте ..
icq 89212800
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