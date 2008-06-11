Разработкa под Iphone

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок337 просмотров

Ищется разработчик под Iphone ...

работа большая - оплата сдельная ... либо процент в проекте ..

icq 89212800

17 лет назад
Hugo-boss
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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