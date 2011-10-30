Ищу разработчика для iOS приложения для фото/видеосъемки. Желательно именно фрилансера, а не компанию, и желательно в Киеве, хотя рассмотрю все варианты. Сейчас ведутся работы над дизайном (иконка, интерфейсы), заканчиваю через ...
Приложение Android. Добавление звуков при разгов.
Требуется приложение для Android, которое при разговоре будет проигрывать выбранную аудиозапись абоненту (т.е. добавлять посторонние звуки в линию).
Оставляйте заявки в проекте.
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