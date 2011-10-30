Приложение Android. Добавление звуков при разгов.

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Закрыт2 заявки122 просмотра

Требуется приложение для Android, которое при разговоре будет проигрывать выбранную аудиозапись абоненту (т.е. добавлять посторонние звуки в линию).

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Android
14 лет назад
Extreex
Саша 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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