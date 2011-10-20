Шифрование OTR для jabber-клиента на Android.

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Необходимо сделать модуль шифрования OTR (http://www.cypherpunks.ca/otr/) для существующего jabber-клиента для Andriod или написать новый клиент, в котором будет реализован этот метод шифрования.

Android
14 лет назад
sotel
47 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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