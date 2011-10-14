Приложения для платформ Apple, Android, Blackberry

Нужны приложения для платформ Apple (iphone & ipad), Android, Blackberry для заказа еды. При заказе будет калькулироваться цена заказа в зависимости в зависимости от адреса доставки, выбранного меню и других факторов. Ежедневно меню будет обновляться через админ панель, и туда же будут поступать заказы. Также система должна узнать уже зарегистрированных клиентов, а новым дать возможность пройти быструю регистрацию, а после уже сделать заказ.