Приложения для платформ Apple, Android, Blackberry

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок174 просмотра

Нужны приложения для платформ Apple (iphone & ipad), Android, Blackberry для заказа еды. При заказе будет калькулироваться цена заказа в зависимости в зависимости от адреса доставки, выбранного меню и других факторов. Ежедневно меню будет обновляться через админ панель, и туда же будут поступать заказы. Также система должна узнать уже зарегистрированных клиентов, а новым дать возможность пройти быструю регистрацию, а после уже сделать заказ.

Android
14 лет назад
ffquliyev
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров