Разработка приложения под IPhone, IPad, Android

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок213 просмотров

Ищем команду разработчиков приложений под IPhone, IPad, Android для разработки собственно, такого приложения.

ТЗ не оглашаю по причинам строгой секретности новой идеи.

Готовы встретиться с компанией - разработчиком, обсудить возможность сотрудничества.

Android
14 лет назад
Vasily12345
Слон 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Версия интернет-магазина под iOS и Android

    $1000

    Требуется мобильное приложение дублирующие функционал интернет магазина (или несколько упрощенное). Интересует кроссплатформеность, так что желательно разработка под один из открытых фреймворков. Тоесть iOS и Андроид обязательно, желательно еще Winмобайл и симбиан. ...

    AndroidiOSMySQL
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • IPhone игра

    $1800

    Интересует игра по примеру : http://itunes.apple.com/us/app/omg-pirates!/id342129264?mt=8 Кого интересует побольше информации - пишите.

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прошить MIUI на Galaxy S 2 i9100

    Нужна платная помощь по прошивке Galaxy S 2 i9100. На данный момент попытка рутирования вроде прошла, но успеха при прошивке MIUI или CyanogenMod не достиг. мой скайп galan-telecom ICQ 622220

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка виджета в виде часов для Android/iPhone

    Необходимо разработать виджет для Android и app для iPhone в виде наручных часов. Основные требования: 1) стрелки должны перемещаться 2) указатели даты, запаса хода тоже должны меняться 3) Маятник автоподзавода (если есть) ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка ПО под Iphone/Ipad.

    1. Рабочий лист менеджера 2. Сборник хоровых гимнов с нотами 3. Проектировка и расчет хаммама или сауны с возможностью определения стоимости материалов и работ. 4. Игра-обучалка по работе с материалом wedi ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка ПО для Iphone/Ipad

    Необходимо разработать ПО под Iphone/Ipad. Программа используя встроенный GPS будет определять координаты и выводить на карте, привязывая информацию к объектам. К объектам привязана информация (название, тип, описание, фото т.д.) Есть вариант ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Offline mobile Java browser

    есть проект – wap сайт, телефонно-адресный справочник организаций с базой в SQL, есть ли вариант сделать java приложение на основе обычного java браузера, надо только чтобы он грабил содержимое сайта, по желанию в любое время ...

    JavaSQL
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад