Прошить MIUI на Galaxy S 2 i9100

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Нужна платная помощь по прошивке Galaxy S 2 i9100. На данный момент попытка рутирования вроде прошла, но успеха при прошивке MIUI или CyanogenMod не достиг.

мой скайп galan-telecom

ICQ 622220

14 лет назад
GalmKzAstana
52 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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