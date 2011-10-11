Разработка ПО для Iphone/Ipad

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Закрыт4 заявки125 просмотров

Необходимо разработать ПО под Iphone/Ipad.

Программа используя встроенный GPS будет определять координаты и выводить на карте, привязывая информацию к объектам. К объектам привязана информация (название, тип, описание, фото т.д.)

Есть вариант ТЗ. Более подробную информацию можно будет получить после личного обсуждения.

14 лет назад
dyatlovm
Михаил 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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